СО: Не е одобрявано предложение за нова сграда на ул. Цар Иван Шишман

Не е дадено разрешение за строеж на нова сграда на ул. „Цар Иван Шишман“ между ул. „Ген. Паренсов“ и ул. „Славянска“, съобщиха от Столичната община.
"Постъпило е заявление за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план за няколко имота в участъка. Това е начална стъпка в устройствената процедура, която не дава право на строителство и не означава, че предложението е одобрено", отбелязаха от Общината.
Предстои заявлението да бъде разгледано и оценено.
"При преценката ще бъдат отчетени както правата на собствениците, така и необходимостта от опазване на характера на градската среда в тази чувствителна част на историческия център на София", поясниха от СО.
Тъй като територията попада в зона със статут на групова недвижима културна ценност, процедурата подлежи и на съгласуване с компетентните органи по Закона за културното наследство, включително Национален институт за недвижимо културно наследство.
Наталия Каменова
19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
Филмовият фестивал в Кан започна във ...
бТВ Синема 17 май 21:00ч.
Режисьор: Саймън Уест
В ролите: Никълъс Кейдж Уил Монтгомъри Малин Акерман Райли Джефърс
Денят е в синхрон с вашата природа и ви носи усещане за