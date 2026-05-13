СО: Не е одобрявано предложение за нова сграда на ул. Цар Иван Шишман

Не е дадено разрешение за строеж на нова сграда на ул. „Цар Иван Шишман“ между ул. „Ген. Паренсов“ и ул. „Славянска“, съобщиха от Столичната община.


"Постъпило е заявление за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план за няколко имота в участъка. Това е начална стъпка в устройствената процедура, която не дава право на строителство и не означава, че предложението е одобрено", отбелязаха от Общината.


Предстои заявлението да бъде разгледано и оценено.


"При преценката ще бъдат отчетени както правата на собствениците, така и необходимостта от опазване на характера на градската среда в тази чувствителна част на историческия център на София", поясниха от СО.


Тъй като територията попада в зона със статут на групова недвижима културна ценност, процедурата подлежи и на съгласуване с компетентните органи по Закона за културното наследство, включително Национален институт за недвижимо културно наследство.


Наталия Каменова


 


 



