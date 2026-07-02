Кола на Гранична полиция се преобърна от удар в мантинела край пътен възел Бинека

Служебен автомобил на "Гранична полиция" е катастрофирал при пътен възел "Бинека", каза говорителят на Областна дирекция на МВР – Кюстендил Катя Табачка.
Инцидентът е станал вчера към 13:00 часа. При движение от автомагистрала "Струма" към Дупница водачът е загубил управлението над автомобила, ударил се е в мантинела и се е преобърнал в затревената площ в страни от пътя.
При инцидента няма пострадали хора, но са причинени материални щети. Пробите за употреба на алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни, посочи Табачка.
Тя допълни, че автомобилът е превозвал служебно куче.
По случая е образувано следствено дело и е уведомена прокуратурата.
Кирил Пламенов
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