  
Красота от Арапя, Царево: ФОТО НА ДЕНЯ

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08.08.2026 07:08

Красота от Арапя, Царево: ФОТО НА ДЕНЯ

Видян 207 пъти | Коментари 0
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Красота от Арапя, Царево: ФОТО НА ДЕНЯ



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Млада семейна двойка е на излет в планината. Седнали са на тревата и си припомнят годините, в които още не са били женени. До тях си играе шестгодишният им син.

- Помниш ли, мила, на това място сме идвали преди седем години и точно тук правихме любов…

- Аз къде бях по това време, татко? – прекъсва го детето.

- Как да ти кажа, моето момче, на идване те носех аз, на връщане – майка ти!

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Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки