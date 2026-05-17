Иван Иванов е финалист за най-добър млад спортист на Европа

Световният шампион по тенис при юношите Иван Иванов е финалист в 14-ото издание на наградите „Пьотр Нуровски“ за най-добър млад европейски спортист.

Това е пореден успех за българския спорт, след като Малена Замфирова спечели зимното издание. Заради силната конкуренция до финала стигат шестима спортисти вместо петима, съобщават от European Olympic Committees. За първи път в лятното издание има и българин сред финалистите.

Иван Иванов вече има исторически постижения, след като спечели Wimbledon Championships и US Open в една година, което му носи международно признание.

Финалисти са: Иван Иванов (тенис), Андреа Берисай (таекуондо), Амалия Ковалиу (фехтовка), Руби Еванс (спортна гимнастика), Алинка Инкер Мозер (лека атлетика) и Маруша Тереза Шеркези (колоездене).

Гласуването ще се проведе на 12 юни по време на 55-ата Генерална асамблея на ЕОК в Будапеща, като всички финалисти са поканени на гала вечерта. Наградата е парична – 15 000 евро за първо място и по 3 000 до 8 000 евро за останалите класирани.

Кирил Пламенов