Най-стилните часовници на седмицата: от Breitling на Ерлинг Холанд до Rolex на Том Холанд

Покрай Световното първенство по футбол, финалите на „Уимбълдън“ и холивудските премиери миналата седмица не липсваха известни личности, които демонстрираха впечатляващи луксозни часовници, пише robbreport.com.
Норвежката футболна звезда Ерлинг Холанд се появи на прием след Световното първенство с модел Breitling Chronomat Automatic GMT 40, създаден в сътрудничество със швейцарската марка. Тенисистът Яник Синер отново вдигна трофея от „Уимбълдън“ с любимия си Rolex Daytona, а актьорът Тео Джеймс привлече внимание с новия IWC Ingenieur Automatic 35 със светлосин циферблат.
Том Холанд и съпругата му Зендая също заложиха на Rolex по време на рекламните си обиколки за филмите Spider-Man: Brand New Day и The Odyssey. Рапърът Рик Рос демонстрира обсипан с диаманти Patek Philippe Nautilus, Кевин Харт носеше рядък Audemars Piguet Code 11.59 Perpetual Calendar, а бейзболистът Джордан Уокър се появи с елегантен Zenith Defy Skyline.
Въпреки че Норвегия не успя да спечели Световното първенство, Ерлинг Холанд отново впечатли със стила си. Посланикът на Breitling носеше лимитирания Chronomat Automatic GMT 40, който сам помогна да бъде разработен.
Моделът разполага със стоманен корпус с диаметър 40 мм, платинен безел и циферблат от метеорит – първи подобен за Breitling. Произведени са само 500 броя, а цената му е 10 000 долара. Холанд предпочита версията с каучукова каишка.
Шампионът от „Уимбълдън“ отново носеше същия Rolex Daytona, с който триумфира и година по-рано.
Моделът Ref. 126515LN-0006, представен през 2023 г., е изработен от 18-каратово розово злато Everose, с циферблат в цвят Sundust и черни акценти върху субциферблатите, безела Cerachrom и каишката Oysterflex. Официалната му цена е 44 800 долара.
Звездата на „Сейнт Луис Кардиналс“ се появи на червения килим преди Мача на звездите в MLB със Zenith Defy Skyline.
Часовникът има 41-милиметров стоманен корпус, черен текстуриран циферблат, индикатор за една десета от секундата и собствен механизъм El Primero 3620 с 60 часа резерв на хода. Цената му е 10 000 долара.
На церемонията ESPY Awards актьорът носеше рядък Audemars Piguet Code 11.59 Perpetual Calendar.
Лимитираният до 150 броя модел е представен през 2025 г. и разполага с 38-милиметров корпус от 18-каратово розово злато, релефен циферблат в цвят каки и вечен календар с фаза на Луната. Първоначалната му цена е 91 000 швейцарски франка, но на вторичния пазар вече струва почти двойно повече.
Колекцията на Рик Рос се оценява на около 10 милиона долара, а тази седмица той избра един от най-впечатляващите си часовници.
Става дума за Patek Philippe Nautilus Ref. 5719/10R-010 от розово злато, фабрично инкрустиран с над 1300 диаманта (около 18,7 карата). Смята се, че в света съществуват едва 10–20 екземпляра, а цената му на вторичния пазар достига 800 000 долара.
Звездата от The White Lotus избра най-новия IWC Ingenieur Automatic 35 за посещението си на „Уимбълдън“.
Моделът съчетава класическия дизайн на Жералд Джента от 70-те години с по-компактен 35-милиметров корпус и свеж светлосин циферблат. Цената му е 11 200 долара.
По улиците на Ню Йорк Том Холанд беше забелязан с Rolex Daytona Ref. 126506.
Часовникът впечатлява с платинен корпус, характерния леденосин циферблат, кафяв безел и субциферблати, както и диаманти с багетен шлиф като часови индекси. Представен е през 2023 г. по повод 60-годишнината на Daytona и струва 91 200 долара.
Зендая допълни златната си рокля с Rolex Perpetual 1908.
Моделът, представен през 2025 г., разполага с новата седемредова гривна Settimo, 39-милиметров корпус, бял циферблат и малка секундна стрелка на позиция 6 часа. Официалната му цена е 40 900 долара.
Кирил Пламенов
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бТВ Синема 19 юли 21:00ч.
Режисьор: Робърт Лоренц
В ролите: Лиъм Нийсън
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- Здравейте група! Пия билката шафран, но не знам за какво помага
Коментар:
- И аз пия ракия - без да знам за какво помага...от 36 години, най-редовно без да пропускам вечер...
Сякаш служебните дела са поели властта над живота ви днес. Разбира се, важно е да свършите всичко и то по най-добрия възможен начин, както само вие можете, но не забравяйте и другите области на живота. А те могат да са много, много вълнуващи. Не се страхувайте да се срещнете с вътрешната си същност, това може само да ви направи по-силни и по-цялостни.