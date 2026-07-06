Най-впечатляващите луксозни часовници на Уимбълдън (Фотогалерия)

Още с първите дни на тазгодишния турнир „Уимбълдън“ любителите на часовниците имаха какво да видят. Освен най-добрите тенисисти, престижният турнир традиционно събира и знаменитости, които демонстрират впечатляващи модели на китките си.

Сред най-забележителните часовници, забелязани досега в комплекса на „Ол Инглънд Лоун Тенис Клъб“, са новият Audemars Piguet Royal Oak Offshore на Серина Уилямс, Rolex Daytona на Ромео Бекъм и обновеният Tudor Black Bay 58, носен от Дейвид Бекъм.

Ричард Е. Грант – Cartier Santos и Breitling Navitimer

Актьорът Ричард Е. Грант се появи с два часовника едновременно – Cartier Santos на дясната китка и Breitling Navitimer на лявата. Според информацията Navitimer е подарък от покойния му баща.

Моделът Cartier Santos е в двуцветно изпълнение със стоманен корпус и верижка, съчетани с безел от жълто злато. Сребристият циферблат е оформен с характерните римски цифри, синени стрелки и класическа минутна скала. Коронката е инкрустирана със син синтетичен шпинел. Началната цена на модела е 11 500 долара.

Ромео Бекъм – Rolex Daytona и Patek Philippe Nautilus

Синът на Дейвид Бекъм демонстрира два различни часовника в рамките на турнира.

На третия ден той носеше Rolex Cosmograph Daytona, представен през 2025 г. Моделът разполага с 40-милиметров корпус от жълто злато, тюркоазен циферблат с черни допълнителни скали, черен керамичен безел Cerachrom с тахиметрична скала и каишка Oysterflex. Цената му е 42 700 долара.

В първия ден на турнира Ромео бе с Patek Philippe Nautilus (референтен номер 7118/1R-001), представен през 2019 г. Макар моделът да е позициониран като дамски, той впечатлява със спортно-елегантен дизайн, 35,2-милиметров корпус от розово злато и сребрист опалинен циферблат с характерен релефен мотив. Златната верижка комбинира сатенирани и полирани повърхности. Цената му достига 68 268 долара.

Дейвид Бекъм – Tudor Black Bay 58

Дейвид Бекъм, който от години е посланик на швейцарската марка Tudor, отново избра модел на компанията за посещението си на „Уимбълдън“.

Новият Black Bay 58, представен през април тази година, запазва 39-милиметровия стоманен корпус, но предлага редица подобрения. Корпусът е по-тънък – 11,7 мм вместо 11,9 мм, коронката е с по-компактни размери, а механизмът Caliber MT5400-U вече притежава сертификат Master Chronometer, гарантиращ по-висока точност и по-добра устойчивост на магнитни полета. Моделът струва 5350 долара.

Серина Уилямс – Audemars Piguet Royal Oak Offshore

За разлика от повечето тенисисти, които поставят часовниците си преди или след мачовете, Серина Уилямс изигра целия си двубой срещу австралийката Мая Джойнт с новия Audemars Piguet Royal Oak Offshore на китката си.

Моделът е част от новата цветна лятна колекция на марката и разполага с 37-милиметров титаниев корпус, розов циферблат с характерния мотив Tapisserie и безел, инкрустиран с 32 брилянтно шлифовани диаманта. Вътре работи най-новият автоматичен хронографски механизъм Caliber 6401 с резерв на хода от 55 часа. Препоръчителната цена е 45 900 долара.

Турнирът „Уимбълдън“ продължава до 12 юли, така че се очаква през следващите дни по трибуните да се появят още впечатляващи часовници.

Източник: https://robbreport.com

Кирил Пламенов