Най-впечатляващите луксозни часовници на Уимбълдън (Фотогалерия)

Още с първите дни на тазгодишния турнир „Уимбълдън“ любителите на часовниците имаха какво да видят. Освен най-добрите тенисисти, престижният турнир традиционно събира и знаменитости, които демонстрират впечатляващи модели на китките си.
Сред най-забележителните часовници, забелязани досега в комплекса на „Ол Инглънд Лоун Тенис Клъб“, са новият Audemars Piguet Royal Oak Offshore на Серина Уилямс, Rolex Daytona на Ромео Бекъм и обновеният Tudor Black Bay 58, носен от Дейвид Бекъм.
Актьорът Ричард Е. Грант се появи с два часовника едновременно – Cartier Santos на дясната китка и Breitling Navitimer на лявата. Според информацията Navitimer е подарък от покойния му баща.
Моделът Cartier Santos е в двуцветно изпълнение със стоманен корпус и верижка, съчетани с безел от жълто злато. Сребристият циферблат е оформен с характерните римски цифри, синени стрелки и класическа минутна скала. Коронката е инкрустирана със син синтетичен шпинел. Началната цена на модела е 11 500 долара.
Синът на Дейвид Бекъм демонстрира два различни часовника в рамките на турнира.
На третия ден той носеше Rolex Cosmograph Daytona, представен през 2025 г. Моделът разполага с 40-милиметров корпус от жълто злато, тюркоазен циферблат с черни допълнителни скали, черен керамичен безел Cerachrom с тахиметрична скала и каишка Oysterflex. Цената му е 42 700 долара.
В първия ден на турнира Ромео бе с Patek Philippe Nautilus (референтен номер 7118/1R-001), представен през 2019 г. Макар моделът да е позициониран като дамски, той впечатлява със спортно-елегантен дизайн, 35,2-милиметров корпус от розово злато и сребрист опалинен циферблат с характерен релефен мотив. Златната верижка комбинира сатенирани и полирани повърхности. Цената му достига 68 268 долара.
Дейвид Бекъм, който от години е посланик на швейцарската марка Tudor, отново избра модел на компанията за посещението си на „Уимбълдън“.
Новият Black Bay 58, представен през април тази година, запазва 39-милиметровия стоманен корпус, но предлага редица подобрения. Корпусът е по-тънък – 11,7 мм вместо 11,9 мм, коронката е с по-компактни размери, а механизмът Caliber MT5400-U вече притежава сертификат Master Chronometer, гарантиращ по-висока точност и по-добра устойчивост на магнитни полета. Моделът струва 5350 долара.
За разлика от повечето тенисисти, които поставят часовниците си преди или след мачовете, Серина Уилямс изигра целия си двубой срещу австралийката Мая Джойнт с новия Audemars Piguet Royal Oak Offshore на китката си.
Моделът е част от новата цветна лятна колекция на марката и разполага с 37-милиметров титаниев корпус, розов циферблат с характерния мотив Tapisserie и безел, инкрустиран с 32 брилянтно шлифовани диаманта. Вътре работи най-новият автоматичен хронографски механизъм Caliber 6401 с резерв на хода от 55 часа. Препоръчителната цена е 45 900 долара.
Турнирът „Уимбълдън“ продължава до 12 юли, така че се очаква през следващите дни по трибуните да се появят още впечатляващи часовници.
Източник: https://robbreport.com
Кирил Пламенов
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