  
01.07.2026 00:06

НАП ще може да прибира оборота от касата, без да му дължим по новия бюджет

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В новия бюджет е записано, че ще има промени в ДОПК, които са война срещу малкия и средния бизнес. Според тях НАП ще може да конфискува парите от касата - оборота на дружествата, не само за просрочени, но и за текущи задължения, които още не са в падеж или не са доказани. В текста не случайно е записано просто "задължения", без да се уточнява, че са просрочени. Това разказа бившият икономически министър и вицепремиер Корнелия Нинова.


Според нея това е тежък удар и към малкия и средния бизнес, и към средната класа изобщо, при положение, че те без друго трудно се справят в кризата и инфлационната среда в момента.


В същото време тя посочи, че никой не спира парите за олигархията, няма нито едно реално действие срещу който и да било олигарх, въпреки предизборните обещания.


 


Радостина Тонева 


 



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