НАП ще може да прибира оборота от касата, без да му дължим по новия бюджет

В новия бюджет е записано, че ще има промени в ДОПК, които са война срещу малкия и средния бизнес. Според тях НАП ще може да конфискува парите от касата - оборота на дружествата, не само за просрочени, но и за текущи задължения, които още не са в падеж или не са доказани. В текста не случайно е записано просто "задължения", без да се уточнява, че са просрочени. Това разказа бившият икономически министър и вицепремиер Корнелия Нинова.
Според нея това е тежък удар и към малкия и средния бизнес, и към средната класа изобщо, при положение, че те без друго трудно се справят в кризата и инфлационната среда в момента.
В същото време тя посочи, че никой не спира парите за олигархията, няма нито едно реално действие срещу който и да било олигарх, въпреки предизборните обещания.
Радостина Тонева
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В ролите: Актьорски състав Киану Рийвс Кай Хироюки Санада Оиши Йошио Таданобу Асано Kozukenosuke Kira Ринко Кикучи Witch
Блондинка опитва да постъпи на работа в полицията.
Възрастният шеф в полицията я поглежда и пита:
- Ще ви задам няколко въпроса. Колко е две по две?
- Ъъъъ, четири.
- Добре. Корен квадратен от 100?
- Ами, десет!
- Отлично. Кой е убил Ботев?
Блондинката замълчава.
- Не знам, - накрая казала тя.
- Добре, помислете и елате утре
Блондинката се обажда на приятелка. Тя я пита:
- Взеха ли те на работа?
- Не само, че ме взеха, но вече ми поръчаха и разследване на убийство!