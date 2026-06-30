НАП ще може да прибира оборота от касата, без да му дължим по новия бюджет

В новия бюджет е записано, че ще има промени в ДОПК, които са война срещу малкия и средния бизнес. Според тях НАП ще може да конфискува парите от касата - оборота на дружествата, не само за просрочени, но и за текущи задължения, които още не са в падеж или не са доказани. В текста не случайно е записано просто "задължения", без да се уточнява, че са просрочени. Това разказа бившият икономически министър и вицепремиер Корнелия Нинова.

Според нея това е тежък удар и към малкия и средния бизнес, и към средната класа изобщо, при положение, че те без друго трудно се справят в кризата и инфлационната среда в момента.

В същото време тя посочи, че никой не спира парите за олигархията, няма нито едно реално действие срещу който и да било олигарх, въпреки предизборните обещания.

Радостина Тонева