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12.06.2026 16:30

Няма такова нещо като “напуснали структури”: ДПС Шумен

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Във връзка с появили се публикации и опити за спекулации за напуснали партийни структури напомняме, че структурите на ДПС са общността от членовете на партията на общинско и областно ниво. Няма такова нещо като “напуснали структури”. Всяка общинска структура има стотицци членове на ДПС, които последователно и активно работят за ДПС и тази в Нови пазар също. 


Що се отнася до такива, които се поддадоха на изкушението да преследват лична изгода, предавайки доверието на членовете на ДПС, то решението за тяхното отстраняване беше взето отдавна и те не са част от структурите на ДПС в Нови пазар. 


А тъй като са избрани за общински съветници от членовете и симпатизантите на ДПС, е редно незабавно да напуснат Общинския съвет на община Нови пазар и да отстъпят място на следващите в листата, с която ДПС участва в изборите през 2023 г. 


Областен съвет на ДПС Шумен



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