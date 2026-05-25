Orient Express ще минава без да спира през България

Легендарният „Ориент Експрес“ възражда емблематичния си маршрут между Европа и Истанбул с ново петдневно луксозно пътуване, но България няма да бъде сред спирките по трасето.

Новият La Dolce Vita Orient Express ще стартира първото си международно пътуване на 22 октомври 2026 г., като ще свързва Рим и Истанбул. Маршрутът включва спирки във Венеция, Будапеща, Брашов и Синая, след което влакът ще продължи към Турция и финалната си дестинация – Истанбул.

Макар трасето към Турция да преминава през Балканите, България няма да бъде включена като спирка за пътниците.

Луксозният влак възражда атмосферата на класическия „Ориент Експрес“ от края на XIX век, превърнал се в символ на елегантността и разкоша в железопътните пътувания. Интериорът е вдъхновен от италианския стил от 60-те години, а на борда пътниците ще разполагат с луксозни апартаменти, жива музика и гурме кухня.

Менюто във влака е подготвено от шеф Хайнц Бек, носител на три звезди „Мишлен“. Композицията разполага с 31 кабини, включително 18 апартамента и специалния La Dolce Vita Suite със собствена дневна, трапезария и баня.

Пътуването ще продължава пет дни и четири нощувки, като организаторите го определят не просто като транспорт, а като преживяване, вдъхновено от златната ера на железопътния туризъм.

Кирил Пламенов