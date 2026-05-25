Сигнал за масова сеч на стари гори край Триград

Днес тръгнах по пътеките край любимия ми Триград с мисълта да си поема въздух. Да чуя реката. Да усетя гората такава, каквато я помня от дете. И вместо това видях погром.
Идвам тук, откакто се помня. Понякога по няколко пъти в годината. За мен Триград не е просто село — това е едно от малкото останали диви и истински места в България. Място с душа. С история. С природа, която кара човек да млъкне от красота.
Но днес гледката беше като след война.
Според местните всеки ден през селото минават камиони с двойни ремаркета, натоварени с огромни трупи от 70–100 годишни дървета. Не клони. Не болни дървета. Гиганти, расли десетилетия, унищожени за минути. Цели склонове около Мандра Триград са осакатени. Планината буквално е разпарчетосвана пред очите на хората.
И това се случва напълно спокойно, с любезното съдействие на ДГС Триград
После всички ще се правят на изненадани.
Ще се чудим защо реките излизат от коритата си.
Защо къщи и улици потъват под вода.
Виждаме го сега във Велико Търново и околностите. Видяхме го преди години и на други места в България, включително и в Триград. Но явно никой не иска да си вземе поука.
Гората не е декор.
Тя е естествената защита на планината.
Тя държи земята жива.
Тя спира свлачища, задържа водата и пази живота.
Но когато алчността стане по-важна от природата, резултатът винаги е един и същ — кал, бедствия, пожари и разруха.
И като бонус след сечта всичко остава захвърлено — клони, суха маса, отпадъци. Цяла планина, подготвена да избухне в пламъци при първата жега.
Най-страшното не е само самата сеч.
Най-страшното е мълчанието.
Мълчанието на институции.
Мълчанието на хора, които гледат как унищожават Родопите и си затварят очите.
Това не е „добив“.
Това е престъпление срещу природата.
Срещу Триград.
Срещу бъдещето.
Сигнал към институциите е подаден!
Източник:
Ехото на Триград-II ·
Rangel Stoyanov
19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
бТВ Синема 28 май 21:00ч.
Режисьор: Шон Андерс
В ролите: Актьорски състав Джейсън Бейтман Ник Хендрикс Чарли Дей Дейл Арбъс Джейсън Судейкис Кърт Бъкман Дженифър Анистън Д-р Джулия Харис Крис Пайн Рекс Хансън Кристоф Валц Бърт Хансън Джейми Фокс Dean 'MF' Jones Кевин Спейси Дейв Харкен Кели Стейбълс Рейчъл Виж
Сякаш служебните дела са поели властта над живота ви днес. Разбира се, важно е да свършите всичко и то по най-добрия възможен начин, както само вие можете, но не забравяйте и другите области на живота. А те могат да са много, много вълнуващи. Не се страхувайте да се срещнете с вътрешната си същност, това може само да ви направи по-силни и по-цялостни.