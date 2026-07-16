  
Остров Атласов е сред най-необикновените места на планетата

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18.07.2026 08:00

Остров Атласов е сред най-необикновените места на планетата

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Остров Атласов, административно част от Сахалинска област в Русия, е едно от най-впечатляващите и изолирани места в света. Разположен в северната част на Курилските острови, той се намира значително по-близо до полуостров Камчатка, отколкото до остров Сахалин.


Най-голямата особеност на Атласов е, че практически представлява един огромен вулкан. На острова се издига стратовулканът Алаид, висок около 2285 метра, който е най-високият вулкан в целия Курилски архипелаг. Заради почти идеалната си конусовидна форма той често е сравняван с японската планина Фуджи и е смятан за един от най-красивите вулкани в света.


Островът е необитаем и заема площ от около 119 квадратни километра. По склоновете на Алаид са разположени множество по-малки вулканични конуси и кратери, образувани при предишни изригвания.


Алаид е и един от най-активните вулкани в Русия. Последното му значително изригване беше през 2022 г., когато потоци от лава се спуснаха по склоновете му, а облаци вулканична пепел се издигнаха на километри височина. Районът се наблюдава непрекъснато от руски вулканолози и чрез спътникови системи.


С острова е свързана и древна легенда на местните народи. Според нея Алаид някога бил най-красивата планина в Камчатка, но останалите планини му завидели и го прогонили в морето. На мястото, откъдето бил откъснат, останало днешното Курилско езеро.


Любопитен факт е, че заради постоянната вулканична активност Атласов постепенно променя формата и размерите си. След всяко по-голямо изригване новите пластове лава и вулканични материали допринасят за разширяването на острова, което го прави едно от малкото места на Земята, които буквално продължават да растат.


Освен с впечатляващия си вулкан, остров Атласов е известен и с богатия животински свят в околните води. Районът е местообитание на морски видри, косатки, различни видове китове, петнисти тюлени и северни морски лъвове. Скалистите брегове на северните Курилски острови пък са дом на многобройни колонии от морски птици, сред които кайри, корморани, буревестници и тупици. 


Снимка: Слава Степанов


Мария Пенчева


 



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