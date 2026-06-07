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17.06.2026 15:15

Откриха жив 23-годишен българин след голяма издирвателна акция в морето край Тасос

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Истинска спасителна операция по издирването на 23-годишен български гражданин се разигра край остров Тасос, след като негови приятели сигнализирали властите, че е изчезнал в морето и не се е върнал на брега след плуване.


Сигналът е подаден в понеделник следобед за района на плаж Парадайс (Paradise Beach) на острова. Незабавно са мобилизирани бреговите власти на Тасос и Кавала, които започват мащабно издирване по море и суша. Според гръцките медии в операцията са участвали патрулен катер на бреговата охрана, наземен екип и частният плавателен съд "SKI", който доброволно се е включил в търсенето, съобщава "Кавала Пост".


Паралелно с претърсването на морската акватория е извършен оглед и на крайбрежната ивица, тъй като не е било изключено младият мъж да е изгубил ориентация и да е достигнал до друг участък от брега.


След напрегнато издирване именно екипажът на частната яхта успява да забележи 23-годишния българин във водата на значително разстояние от мястото, откъдето е влязъл да плува. По данни на гръцката брегова охрана той е бил в добро състояние и не е съществувала непосредствена опасност за живота или здравето му.


След откриването му патрулният катер на бреговата охрана го качва на борда и го транспортира безопасно до брега, с което операцията приключва успешно.


Мария Пенчева



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