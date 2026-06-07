Откриха жив 23-годишен българин след голяма издирвателна акция в морето край Тасос

Истинска спасителна операция по издирването на 23-годишен български гражданин се разигра край остров Тасос, след като негови приятели сигнализирали властите, че е изчезнал в морето и не се е върнал на брега след плуване.
Сигналът е подаден в понеделник следобед за района на плаж Парадайс (Paradise Beach) на острова. Незабавно са мобилизирани бреговите власти на Тасос и Кавала, които започват мащабно издирване по море и суша. Според гръцките медии в операцията са участвали патрулен катер на бреговата охрана, наземен екип и частният плавателен съд "SKI", който доброволно се е включил в търсенето, съобщава "Кавала Пост".
Паралелно с претърсването на морската акватория е извършен оглед и на крайбрежната ивица, тъй като не е било изключено младият мъж да е изгубил ориентация и да е достигнал до друг участък от брега.
След напрегнато издирване именно екипажът на частната яхта успява да забележи 23-годишния българин във водата на значително разстояние от мястото, откъдето е влязъл да плува. По данни на гръцката брегова охрана той е бил в добро състояние и не е съществувала непосредствена опасност за живота или здравето му.
След откриването му патрулният катер на бреговата охрана го качва на борда и го транспортира безопасно до брега, с което операцията приключва успешно.
Мария Пенчева
19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
бТВ Синема 07 юни 21:00ч.
Режисьор: Рон Хауърд
В ролите: Килиън Мърфи Матю Джой Том Холанд Томъс Никерсон
Блондинка опитва да постъпи на работа в полицията.
Възрастният шеф в полицията я поглежда и пита:
- Ще ви задам няколко въпроса. Колко е две по две?
- Ъъъъ, четири.
- Добре. Корен квадратен от 100?
- Ами, десет!
- Отлично. Кой е убил Ботев?
Блондинката замълчава.
- Не знам, - накрая казала тя.
- Добре, помислете и елате утре
Блондинката се обажда на приятелка. Тя я пита:
- Взеха ли те на работа?
- Не само, че ме взеха, но вече ми поръчаха и разследване на убийство!