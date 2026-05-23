Pagani представи металносин еднократен Zonda Cervino

Pagani отново доказва, че “пенсионирането” не важи за легендите. Макар моделът Pagani Zonda официално да излезе от производство през 2019 г., марката продължава да създава специални еднократни версии, като най-новата от тях е Zonda Cervino.

Новият автомобил направи публичния си дебют през изминалия уикенд на събитието Fuori Concorso, част от престижния автомобилен уикенд около Concorso d’Eleganza Villa d’Este в Италия. Моделът е базиран на съществуващо шаси, но получава изцяло нова каросерия и редица технически и дизайнерски подобрения.

Zonda Cervino е описан от Pagani като “пълно преосмисляне” на хиперколата. Той е създаден от персонализационното подразделение Pagani Unico и впечатлява с двуцветна визия – металносин горен слой, комбиниран с гланцово черно в долната част на каросерията.

Интериорът следва типичната за Pagani философия за механична естетика и лукс, като включва синьо-бяла кожена тапицерия, каре-вдъхновени вложки в седалките и подписана плочка, която подчертава уникалността на автомобила.

Под каросерията работи атмосферен V12 двигател, комбиниран с новоразработено окачване, което допълнително подобрява динамиката на този единствен по рода си автомобил.

Zonda Cervino продължава традицията на Pagani Zonda като модел, който дори след края на серийното производство остава жив чрез ексклузивни и силно персонализирани проекти.

