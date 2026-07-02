Пеевски обвини Демерджиев в незаконно разследване на личния му живот

„За всичко, за което съм подал сигнали, министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми живот.“

Това заяви председателят на ДПС Делян Пеевски в кулоарите на Народното събрание по повод информацията, представена по-рано от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушването му в парламента относно полетите на Пеевски, придружаващите го лица и плащанията за тях.

Кирил Пламенов