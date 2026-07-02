Пеевски обвини Демерджиев в незаконно разследване на личния му живот

„За всичко, за което съм подал сигнали, министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми живот.“
Това заяви председателят на ДПС Делян Пеевски в кулоарите на Народното събрание по повод информацията, представена по-рано от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушването му в парламента относно полетите на Пеевски, придружаващите го лица и плащанията за тях.
Кирил Пламенов
19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
17-годишно момиче изпадна в безсъзнание ...
бТВ Синема 03 юли 21:00ч.
Режисьор: Карл Ринш
В ролите: Актьорски състав Киану Рийвс Кай Хироюки Санада Оиши Йошио Таданобу Асано Kozukenosuke Kira Ринко Кикучи Witch
Съвет към мъжете:
- Ако попаднете на остров, населен само с жени и поискат да ви убият - поискайте си едно предсмъртно желание. Да ви убие най-грозната. Така ще доживеете до дълбоки старини.
Емоциите могат да попречат на обективната оценка на