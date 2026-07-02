  
Пеевски обвини Демерджиев в незаконно разследване на личния му живот

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02.07.2026 12:15

Пеевски обвини Демерджиев в незаконно разследване на личния му живот

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„За всичко, за което съм подал сигнали, министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми живот.“


Това заяви председателят на ДПС Делян Пеевски в кулоарите на Народното събрание по повод информацията, представена по-рано от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушването му в парламента относно полетите на Пеевски, придружаващите го лица и плащанията за тях.


Кирил Пламенов


 



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