  
По-висока възраст за пенсиониране в МВР, предлага Фискалният съвет

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13.07.2026 13:17

По-висока възраст за пенсиониране в МВР, предлага Фискалният съвет

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Фискалният съвет предложи да се увеличи възрастта за пенсиониране на служителите в системата на Министерството на вътрешните работи (МВР). Според анализа на съвета, настоящите условия позволяват твърде ранно пенсиониране, което създава натиск върху системата.


В публикация на Фискалния съвет във "Фейсбук" се посочва, че значителен брой служители продължават да работят и след като са придобили право на пенсия.


Към настоящата година служителите в силовите ведомства, включително военни и полицаи, се пенсионират при навършване на 54 г. и 6 месеца и при наличие на 27 години трудов стаж. От този стаж две трети трябва да са реално изслужени в системата.


Данните, изнесени от съвета, показват, че близо 11 хиляди служители на МВР, които вече са в пенсионна възраст, все още са на работа. Този факт се използва като основен аргумент в подкрепа на необходимостта от реформа в сектора.


Въпросът за ранното пенсиониране в силовите ведомства е предмет на периодични политически и експертни дебати от години. Предложението на Фискалния съвет отново поставя на дневен ред баланса между социалните права на служителите и дългосрочната устойчивост на държавния бюджет.


Фискалният съвет на България е независим консултативен орган, създаден със специален закон, за да следи за прозрачността и устойчивостта на публичните финанси. Той наблюдава спазването на бюджетните правила в страната и изготвя независими становища и анализи.


Кирил Пламенов


 



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