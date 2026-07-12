  
Истинска история, истинска промяна – Део на живо: ОЧАКВАЙТЕ

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13.07.2026 13:27

Истинска история, истинска промяна – Део на живо: ОЧАКВАЙТЕ

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Очаквайте първото живо включване от Младежкия информационен подкаст - „Живот без дим “*, с участието на Деян Славчев – Део:


Кога: 14 юли 2026 г.


Начало: 10:00 ч.


Къде: На живо в YouTube канала на „Живот без дим”


https://www.youtube.com/@ЖивотБезДим


Сдружение „Победа сега“ има удоволствието да ви покани да се включите в първия стрийминг епизод от проекта „Живот без дим“. Специален гост в събитието ще бъде Деян Славчев – Део, който откровено ще сподели своята лична история за трудния път през зависимостите, предизвикателствата, които е преодолял, и силата да избере живота без тях.


В този вдъхновяващ разговор ще чуете как вярата, подкрепата и личната мотивация могат да помогнат на човек да направи първата крачка към промяната и да изгради ново начало. Историята на Део е доказателство, че победата над зависимостите е възможна и че никога не е късно да избереш по-здравословен и пълноценен живот.


Присъединете се към нас, за да бъдете част от една искрена и мотивираща среща, която носи надежда, вдъхновение и послание за промяна.


Инициативата на Сдружение "Победа сега" цели превенция на употребата на вредни и забранени вещества сред подрастващите и се реализира по Националната програма за превенция и информираност (2026–2030) с подкрепата на Министерството на младежта и спорта.


*Проектът „Живот без дим” на Сдружение „Победа сега” се осъществява с подкрепата на Министерството на младежта и спорта по Националната програма за превенция и информираност (2026-2030). (НППИ-ТО3-069/2026, Договор № 25-00-1/16.06.2026 г.)



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