Истинска история, истинска промяна – Део на живо: ОЧАКВАЙТЕ

Очаквайте първото живо включване от Младежкия информационен подкаст - „Живот без дим “*, с участието на Деян Славчев – Део:

Кога: 14 юли 2026 г.

Начало: 10:00 ч.

Къде: На живо в YouTube канала на „Живот без дим”

https://www.youtube.com/@ЖивотБезДим

Сдружение „Победа сега“ има удоволствието да ви покани да се включите в първия стрийминг епизод от проекта „Живот без дим“. Специален гост в събитието ще бъде Деян Славчев – Део, който откровено ще сподели своята лична история за трудния път през зависимостите, предизвикателствата, които е преодолял, и силата да избере живота без тях.

В този вдъхновяващ разговор ще чуете как вярата, подкрепата и личната мотивация могат да помогнат на човек да направи първата крачка към промяната и да изгради ново начало. Историята на Део е доказателство, че победата над зависимостите е възможна и че никога не е късно да избереш по-здравословен и пълноценен живот.

Присъединете се към нас, за да бъдете част от една искрена и мотивираща среща, която носи надежда, вдъхновение и послание за промяна.

Инициативата на Сдружение "Победа сега" цели превенция на употребата на вредни и забранени вещества сред подрастващите и се реализира по Националната програма за превенция и информираност (2026–2030) с подкрепата на Министерството на младежта и спорта.

*Проектът „Живот без дим” на Сдружение „Победа сега” се осъществява с подкрепата на Министерството на младежта и спорта по Националната програма за превенция и информираност (2026-2030). (НППИ-ТО3-069/2026, Договор № 25-00-1/16.06.2026 г.)