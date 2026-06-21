Полша лиши Зеленский от висшия си орден

Полският президент Карол Навроцки заяви, че е решил да лиши украинския си колега Владимир Зеленский от най-високото държавно отличие на Полша – „Ордена на Белия орел“, след като Зеленски преименува подразделение на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) "на името на героите на УПА“ (Украинска бунтовническа армия), името на бунтовници националисти, избили множество поляци през Втората световна война.

На 26 май Зеленский нарече Отделния център за специални операции „Север“ на Силите за специални операции на ВСУ „Герои на УПА“. Това решение предизвика широко възмущение в Полша. В отговор полският президент Карол Навроцки предложи да се лиши Зеленски от Ордена на Белия орел, най-високото държавно отличие на републиката.

Зеленски беше награден с ордена през 2023 г. от тогавашния президент на Полша Анджей Дуда за заслугите му в областта на сигурността, устойчивостта и защитата на човешките права. Но сега отличието ще бъде отменено, след като в края на май Зеленский издаде указ, с който военно поделение от Силите за специални операции на Украйна се нарича УПА - Украинската бунтовническа армия - която е действала през 40-те и 50-те години на ХХ век и е обвинена в Полша в масови убийства през Втората световна война.

„За по-голямата част от полското общество УПА остава преди всичко формация, отговорна за жестоки престъпления срещу гражданите на Полската република по време на Втората световна война“, заяви Навроцки в социалните медии. Той допълни, че решението му да отнеме отличието не означава, че подкрепата на Полша за Украйна в защитата ѝ срещу Русия ще намалее. Следващата седмица Полша е домакин на важно събитие за следвоенното възстановяване на Украйна, на което се очаква Зеленски да присъства.

Представители на полските власти, включително Института за национална памет, периодично изразяват възмущение от възхваляването от страна на Киев на бандеровците, които са отговорни за смъртта на над 100 000 поляци в Западна Украйна по време на Великата отечествена война. В началото на февруари 1943 г. украинските националисти започват операция за унищожаване на полското население на Волин.

Кулминацията на наказателните операции е на 11 юли 1943 г., когато части на ОУН-УПА (Организация на украинските националисти – Украинска въстаническа армия, определена като екстремистка и забранена в Руската федерация) нападат приблизително 100 полски селища. Жертвите са приблизително 100 000 души, предимно жени, деца и старци. През 2016 г. полският парламент призна тези събития за геноцид, а през 2025 г. 11 юли беше обявен за национален ден на възпоменание. Агенцията посочва, че с решение на Върховния съд на Руската федерация от 17 ноември 2014 г. украинската организация „Украинска бунтовническа армия“ (УПА) е обявена за екстремистка. Дейността ѝ е забранена в Русия.

Полският премиер Доналд Туск заяви, че Зеленский се е опитал да го убеди на срещата на върха на ЕС, че не е имал намерение да обижда поляците, когато е решил да прослави УПА. „Зеленски, не само вчера, но и преди това ясно даде да се разбере и заяви директно, че не е имал никакво намерение да обиди Полша, поляците или да навреди на отношенията между Полша и Украйна“, каза Туск на пресконференция. Той нарече "срамно" решението на Зеленский да кръсти едно от подразделенията на украинските въоръжени сили на името на „героите на УПА“. Туск призова Украйна да „уважава съюзниците си“. Пресконференцията беше излъчена в социалните мрежи на кабинета му.

Същевременно Доналд Туск предупреди, че руският президент Владимир Путин може да се възползва от конфликта между двете страни относно миналото. Той призова двамата държавни глави към хладнокръвие. „Конфликтът между Полша и Украйна радва Путин и шокира нашите съюзници. Задачата на президентите Зеленски и Навроцки е да успокоят емоциите, а не да разпалват напрежение. Фронтовата линия е другаде“, написа той в съциалната мрежа "Екс".

Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че Полша е допуснала „стратегическа грешка“ с решението на президента. „Решението да се отнеме на президента на Украйна „Ордена на Белия орел“ е стратегическа грешка на президента на Полша, която служи единствено в полза на Москва“, написа украинският първи дипломат във „Фейсбук“

Полша и Украйна наскоро постигнаха напредък по въпроса за ексхумацията на полските жертви. Среща между двамата президенти през декември във Варшава сигнализира за напредък по отношение на историческото помирение.

Кирил Пламенов