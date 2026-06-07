Прокурорската колегия на ВСС избра Мариан Маринов за и.ф. директор на НСлС

Прокурорската колегия на ВСС прекрати процедурата за избор на титулярен директор на Националната следствена служба поради липса на постъпили предложения и избра Мариан Маринов за временно изпълняващ длъжносттаи, след като Борислав Сарафов подаде оставка от поста. С 6 гласа "за" и 2 "против" Маринов беше избран, а като основен критерий кадровиците посочиха старшинството.
Мариан Маринов е следовател и говорител на Националното следствие. Той ще заема поста до избор на титуляр.
5 следователи бяха дали съгласие за временния пост, това бяха Мариан Маринов, Красимир Кръстев, Владимир Дешев, Любомир Георгиев и Ясен Тодоров.
Радостина Тонева
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бТВ Синема 07 юни 21:00ч.
Режисьор: Рон Хауърд
В ролите: Килиън Мърфи Матю Джой Том Холанд Томъс Никерсон
Във Фейсбук:
- Здравейте група! Пия билката шафран, но не знам за какво помага
Коментар:
- И аз пия ракия - без да знам за какво помага...от 36 години, най-редовно без да пропускам вечер...