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17.06.2026 13:56

Прокурорската колегия на ВСС избра Мариан Маринов за и.ф. директор на НСлС

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Прокурорската колегия на ВСС прекрати процедурата за избор на титулярен директор на Националната следствена служба поради липса на постъпили предложения и избра Мариан Маринов за временно изпълняващ длъжносттаи, след като Борислав Сарафов подаде оставка от поста. С 6 гласа "за" и 2 "против" Маринов беше избран, а като основен критерий кадровиците посочиха старшинството.


Мариан Маринов е следовател и говорител на Националното следствие. Той ще заема поста до избор на титуляр.


5 следователи бяха дали съгласие за временния пост, това бяха Мариан Маринов, Красимир Кръстев, Владимир Дешев, Любомир Георгиев и Ясен Тодоров.


Радостина Тонева



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