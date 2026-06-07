  
16.06.2026 15:31

Радев отстранил зам.-министър, изпратен да проверява незаконно строителство

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Премиерът Румен Радев е отстранил зам.-министъра на околната среда и водите Атанас Костадинов на 9 юни, като към момента мотивите за това остават загадка, предаде Клуб Z. 


Информация за случая разпространи природозащитникът и бивш ресорен зам.-министър Тома Белев във фейсбук.


"Назначават ги с шум и фанфари и ги освобождават тихомълком. Някой управляващ дали ще обясни защо Атанас Костадинов вече не е заместник-министър на околната среда? Все пак беше първият назначен заместник-министър в този кабинет веднага след клетвата на Министерски съвет", обяви Белев.


Действително Атанас Костадинов бе сред първата "порция" зам.-министри, назначени в деня на встъпване на новото правителство – 8 май. 


Клуб Z се свърза с Костадинов. На въпрос кой му е съобщил, че е отстранен, той разказа:


„Аз бях в командировка по един сигнал за незаконно строителство. Преди това имахме обиколка по всички големи и критични язовири. Министърът ми звънна, че е дошло от Министерски съвет в писмен вид – по куриер. То е и такъв редът. Тя също беше много изненадана.“


В момента екоминистърка е Росица Карамфилова – Благова.


„Дошло е в писмен вид – от Министерския съвет към министерството в запечатан плик, който министърът отваря и ... Тя все пак е жена и е по-емоционална и реагира по определен начин“, каза още Атанас Костадинов.


И към момента той нямал информация защо е уволнен:


„Аз лично нямам идея. Не са излагани мотиви от органа по назначаване. Ако имах, щях да ви кажа, но нямам идея.“


Mediapool съобщи, че Атанас Костадинов е получил закана от местен бизнесмен след установено незаконно строителство на къща в коритото на река Санданска Бистрица.


Отстраненият зам.-министър обаче отрече:


„Не, четох го това. Не е имало заплахи или закани към мен. Не знам защо се появява в медиите... Ако имаше такова послание, то нямаше да има абсолютно никакво значение.


Второ, веднага бих го предал на прекия си началник, но не е имало такова нещо.“


Според други източници на Клуб Z отстраняването на Атанас Костадинов може да е свързано с разследване на Европрокуратурата.


„За първи път чувам нещо подобно. Това определено ще е изненада за мен“, коментира по този повод Костадинов.


Той обаче има подозрения откъде тръгва мълвата:


„Мисля, че от Европейската прокуратура бяха казали, че ще проверяват водния цикъл на Монтана – може да е нещо по тази линия.“


С този воден цикъл се свързвало и името на Костадинов, но това не било вярно:


„През годините се развява, пише се от време на време. Аз вече и не отговарям, защото е фейк.“


„Обратно – предизвиквал съм проверка на Икономическа полиция заради този воден цикъл, но не съм имал никакво касателство“, категоричен е Атанас Костадинов, който е и бивш депутат от БСП в три Народни събрания – от 44-ото до 46-ото.


МС засега мълчи


Костадинов е с огромен опит в Министерството на околната среда и водите. Бил е зам.-министър в няколко правителства от 2005 г. досега. Заемал е и други длъжности в политическите кабинети към министъра – съветник, парламентарен секретар.


Бил е съдружник и управител в множество търговски дружества, но от няколко години е излязъл от тях, както посочи той пред Клуб Z.


Отправихме запитване до Министерския съвет (МС) – защо Костадинов е отстранен от премиера Радев след само месец на поста. Към момента нямаме отговор.


МС разпространи информация за назначението на Атанас Костадинов на 8 май, но не и за отстраняването му месец по-късно, което е необичайно.


Радостина Тонева



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