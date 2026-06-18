Радев увеличи броя генерали: 1 на 760 служещи, което е под стандарта за полковник

Вчера Министерският съвет е увеличил генералските/адмиралски длъжности на 42. Това прави 1 генерал/адмирал на около 760 военнослужещи (по списък, не по реална численост).
Под аргумента „уеднаквяване на изискванията към командванията“ са добавени началник-щабовете на ВМС и ВВС, забравяйки че Сухопътни Войски е 45%, Военно-Въздушните Сили – 22%, а Военно-Морските Сили 13% от Въоръжените сили.
След като първата реформа на правителството е да се увери, че има достатъчно началници, надявам се следващите да обърнат внимание на (според мен) по-важния некомплект при войници, сержанти и младши офицери.
Христо Гаджев, депутат
б.р. когато имахме нормална работа имахме 1 полковник на 1000 служещи и 1 генерал на 10 000, от друга страна уж новият кабинет запълва дефицит, като увеличава стремглаво, вместо да реже разходи
19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
След като в продължение на 14 години ...
бТВ Синема 24 юни 21:00ч.
Режисьор: Бър Стиърс Американски актьор
В ролите: Зак Ефрон Майк О'Донъл Матю Пери (Майк О'Донъл) Матю Пери Майк О'Донъл Лесли Ман (Скарлет) Лесли Ман Скарлет Томас Ленън (Нед) Томас Ленън Нед
Блондинка опитва да постъпи на работа в полицията.
Възрастният шеф в полицията я поглежда и пита:
- Ще ви задам няколко въпроса. Колко е две по две?
- Ъъъъ, четири.
- Добре. Корен квадратен от 100?
- Ами, десет!
- Отлично. Кой е убил Ботев?
Блондинката замълчава.
- Не знам, - накрая казала тя.
- Добре, помислете и елате утре
Блондинката се обажда на приятелка. Тя я пита:
- Взеха ли те на работа?
- Не само, че ме взеха, но вече ми поръчаха и разследване на убийство!
Желанието за движение, нови идеи и разнообразие ще