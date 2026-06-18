Радев увеличи броя генерали: 1 на 760 служещи, което е под стандарта за полковник

Вчера Министерският съвет е увеличил генералските/адмиралски длъжности на 42. Това прави 1 генерал/адмирал на около 760 военнослужещи (по списък, не по реална численост).

Под аргумента „уеднаквяване на изискванията към командванията“ са добавени началник-щабовете на ВМС и ВВС, забравяйки че Сухопътни Войски е 45%, Военно-Въздушните Сили – 22%, а Военно-Морските Сили 13% от Въоръжените сили.

След като първата реформа на правителството е да се увери, че има достатъчно началници, надявам се следващите да обърнат внимание на (според мен) по-важния некомплект при войници, сержанти и младши офицери.

Христо Гаджев, депутат

б.р. когато имахме нормална работа имахме 1 полковник на 1000 служещи и 1 генерал на 10 000, от друга страна уж новият кабинет запълва дефицит, като увеличава стремглаво, вместо да реже разходи