Сен Тропе на Корнуол стана строителна площадка

Малкото крайбрежно селище Рок в английското графство Корнуол, известно като „Сен Тропе на Корнуол“ или „Кенсингтън на Корнуол“, продължава да привлича милионери и знаменитости, които купуват луксозни имоти. Вместо спокойствие и идилична атмосфера обаче, местните жители все по-често се сблъскват с шум от непрекъснати строителни дейности.

През последните години живописното рибарско селище се е превърнало в предпочитано място за богатите британци. Сред най-известните му жители е телевизионният готвач Гордън Рамзи, който през 2015 г. купува два имота на брега за 4,4 милиона паунда.

След продължила осем месеца битка с местните власти и съседи, Рамзи получава разрешение да събори къщата в стил „Изкуства и занаяти“ от 20-те години на миналия век и да изгради модерна луксозна вила с фитнес, басейн, винарска изба и отделна къща за гости.

Според британски блогъри Сара и Андрю, които заснемат туристически маршрути в Корнуол, проектът е предизвикал сериозно недоволство сред жителите на селото.

„Имаше множество възражения от хора, които наричаха проекта истинско чудовище. Съседите бяха възмутени, че историческата къща ще бъде разрушена и заменена с модерна постройка с бели фасади и цинкова облицовка“, разказват те пред местното издание Cornwall Live.

Допълнително напрежение предизвиква и изказване на Рамзи отпреди години в ефира на BBC Radio 2, когато заявява: „Повярвайте ми, обожавам Корнуол. Просто не мога да понасям корнуолците.“

Рок не е дом само на Гордън Рамзи. Известният готвач Пол Ейнсуърт притежава популярния пъб The Mariners, а комикът Джак Уайтхол също често отсяда в района.

Според местните обаче строителният шум вече не е изолиран случай. Все повече нови собственици купуват стари къщи, разрушават ги и строят луксозни имоти по собствен проект.

Във видео, публикувано през април тази година в YouTube канала Cornish Walking Trails, се чуват строителни машини, докато авторите се разхождат из селото.

„Вероятно сте забелязали шума от строителството. Това се случва навсякъде, където започнат да купуват имоти знаменитости и заможни хора. Те идват, купуват стара къща и първото, което правят, е да я съборят и да построят нов дом според собствените си изисквания. Затова този шум вероятно ще продължи да се чува из цялото село“, казва Сара.

Макар Рок да остава една от най-престижните дестинации в Корнуол, все повече жители смятат, че непрекъснатото строителство постепенно променя характера на някогашното спокойно крайбрежно селище.

Източник: dailymail.com

Наталия Каменова