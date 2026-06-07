Великобритания ще забрани социалните мрежи за деца до 16 години

Британският премиер Киър Стармър заяви, че Великобритания ще забрани на ненавършилите 16 години да използват множество социални мрежи, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Министър-председателят каза, че ще отвърне на удара, ако технологичните компании се противопоставят. Той казва, че не е готов "на компромис със сигурността и щастието на децата ни".

Този ход на британските власти е част от набиращото инерция световно движение за затягане на мерките за сигурност на децата онлайн. Австралия, Канада, Бразилия и Индонезия вече въведоха законодателства или базирани на възрастта ограничения или изисквания за достъпа на децата до социалните мрежи.

Франция, Испания, Дания, Тайланд и Южна Корея са сред страните, които обмислят или разработват подобни подходи.

Мария Пенчева