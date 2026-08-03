Тайният плаж Малък Кастрич, общ.Царево: ФОТО НА ДЕНЯ
сн.Todor Raveo Stoyanov
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Поредното неизпълнено обещание на ...
бТВ Синема 09 август 21:00ч.
Режисьор: Тод Филипс
В ролите: Хоакин Финикс Arthur Fleck Робърт де Ниро Мъри Франклин Зази Битц Софи Дюмон Глен Флешлър
- Каква е разликата между мъжа и микровълновата печка?
– Никаква, след 30 секунди всичко е готово.
Увереността Ви ще привлича хора, които вярват във