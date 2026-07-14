"Цунами облак“ връхлетя френски плаж, туристи бягаха за живота си

Това е страховият момент, в който огромен „цунами облак“ връхлетя френски плаж, докато нова мощна гореща вълна с температури до 45 градуса обхваща Европа.

Драматични кадри от крайбрежието на град Андай показват как плажуващи панически напускат мястото заради галерна (galerne) – опасно метеорологично явление, характеризиращо се с внезапен спад на температурите и силни северозападни ветрове.

Стотици туристи по баското крайбрежие могат да бъдат видени как притеснено събират сърфовете си, надуваемите пояси и хавлиите си, докато бързат да се спасят.

„Беше като торнадо – изведнъж вятърът се засили, хората станаха и започнаха да си тръгват, а небето потъмня. Беше слънчево, но след това изведнъж се заоблачи и се появи мъгла“, разказа жена пред Franceinfo.

„Беше невероятно красиво, но и много смущаващо. Свикнали сме да виждаме „енбата“ (местното название на бурята галерна) на плажа, но мащабът този път беше нещо, което никога не сме виждали“, каза мъж.

Плуващи, които се наслаждавали на 38-градусовата жега в неделя, внезапно се сблъскали с летящи чадъри, пясъчни бури и рязко понижение на температурата с 11 градуса само за шест минути.

Същото явление се наблюдава и в Биариц, където малко по-рано е бил счупен абсолютният температурен рекорд от 42,9 градуса. Само за няколко минути мощен западен вятър свалил температурата до 23 градуса.

Галерните се появяват по баското крайбрежие, когато студен морски въздух от Бискайския залив се срещне с по-топлата суша, което предизвиква силни пориви на вятъра, достигащи до 95 км/ч.

Нова гореща вълна, която се очаква да продължи поне седмица, се насочва към съседна Италия. Във вътрешността на Сардиния температурите се очаква да достигнат 45 градуса между четвъртък и петък.

Мария Пенчева