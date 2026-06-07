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15.06.2026 12:10

Радев: Ситуацията е изключително тежка, пари в хазната няма

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Ситуацията е изключително тежка. Пари в хазната няма. Всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. Работим много сериозно в две направления - повишаване на събираемостта с редица мерки, които ще ги чуете при представянето на бюджета и ограничаване на разходите. Това каза премиерът Румен Радев, който присъства на официалната церемония по откриване на нови производствени мощности в завод "Алкомет“ в Шумен.


Радев добави още, че почти денонощно се работи по бюджета. "Надяваме се до края на този месец да го представим", заяви той.


"Ситуацията е изключително сложна, почти денонощно се работи по бюджета, търсят се всички варианти, така че да бъде намален дефицитът и да теглим възможно по-малък дълг."


По отношение на обявената сделка за мир между Иран и Сащ, Радев коментира:


"Очаквам разумът да надделее, защото този конфликт има негативно отражение не само върху сигурността, а върху икономиката на цяла Европа и на света."


Мария Пенчева



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  • 001 Anonimen 15.06.2026 12:16

    А бангаранга и евровизия - и там ще хлърляте грешни пари за наркомани и извратени, за да се напечелят групичката на хотелиерите ли?

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