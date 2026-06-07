Радев: Ситуацията е изключително тежка, пари в хазната няма

Ситуацията е изключително тежка. Пари в хазната няма. Всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. Работим много сериозно в две направления - повишаване на събираемостта с редица мерки, които ще ги чуете при представянето на бюджета и ограничаване на разходите. Това каза премиерът Румен Радев, който присъства на официалната церемония по откриване на нови производствени мощности в завод "Алкомет“ в Шумен.

Радев добави още, че почти денонощно се работи по бюджета. "Надяваме се до края на този месец да го представим", заяви той.

"Ситуацията е изключително сложна, почти денонощно се работи по бюджета, търсят се всички варианти, така че да бъде намален дефицитът и да теглим възможно по-малък дълг."

По отношение на обявената сделка за мир между Иран и Сащ, Радев коментира:

"Очаквам разумът да надделее, защото този конфликт има негативно отражение не само върху сигурността, а върху икономиката на цяла Европа и на света."

Мария Пенчева