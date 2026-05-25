Тръмп разкритикува „загубеняците“, които нападат сделката с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп остро нападна критиците на все още незавършеното мирно споразумение с Иран, като заяви, че преговорите с Техеран протичат по „подреден и конструктивен начин“, но е наредил на своите представители „да не бързат“ със сключването на сделка.

Тръмп подчерта, че всяко споразумение, постигнато от неговата администрация, няма да прилича на ядреното споразумение от 2015 г. от времето на Барак Обама, от което той едностранно се оттегли по време на първия си мандат и което е определял като „една от най-лошите сделки, правени някога“.

„Нашата сделка е точно обратното, но никой не я е виждал и не знае какво представлява. Тя дори още не е напълно договорена“, написа той в неделя в социалната си мрежа Truth Social. „Затова не слушайте загубеняците, които критикуват нещо, за което не знаят абсолютно нищо.“

Няколко твърдолинейни републиканци разкритикуваха предполагаемите параметри на сделката. Американският сенатор Линдзи Греъм предупреди, че те биха били „кошмар за Израел“, сенатор Тед Круз ги нарече „катастрофална грешка“, а сенатор Роджър Уикър заяви, че могат да обезсмислят постиженията на операция „Epic Fury“.

Според Axios подготвяното споразумение ще бъде оформено като 60-дневен меморандум за разбирателство, който може да бъде удължен по взаимно съгласие. Съгласно проекта Ормузкият проток ще бъде отворен отново без такси за преминаване, Иран ще разчисти мините, които е разположил във водния път, а САЩ ще прекратят блокадата на иранските пристанища и ще издадат ограничени изключения от санкциите, позволяващи на Техеран да продава петрол.

Според информация на The New York Times и CBS News проектът включва и ангажименти от страна на Иран никога да не се стреми към ядрени оръжия, както и да преговаря за спиране на обогатяването на уран и премахване на запасите си от високообогатен уран, макар че конкретният механизъм все още се обсъжда. Fox News съобщи, че към неделя сделката е била „на 95% готова“, но преговарящите все още спорят по „формулировките“.

Тръмп заяви, че „времето е на наша страна“ и предупреди, че американската блокада ще остане „напълно в сила“, докато споразумението не бъде постигнато, удостоверено и подписано.

Иранските власти засега не са коментирали публично съобщените параметри, но по-рано заявиха, че фокусът на разговорите остава върху прекратяването на войната и че на този етап не се обсъждат ядрени въпроси. Агенция Fars също оспори твърдението на Тръмп, че Ормузкият проток просто ще бъде „отворен“.

Иран неведнъж е представял контрола върху Ормузкия проток като основния си стратегически коз и се стреми да промени правния режим, регулиращ пролива. Мохамад Мохбер, старши съветник на върховния лидер на Иран, определи водния път като „възможност, равностойна на атомна бомба“.

Предложеният меморандум също така предвижда прекратяване на войната между Израел и „Хизбула“ в Ливан. Съобщава се, че израелският премиер Бенямин Нетаняху е изразил опасения относно тази клауза и други части от проекта по време на телефонния си разговор с Тръмп в събота.

