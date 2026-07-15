  
Учени откриха „захар“ в междузвездното пространство – нова следа към произхода на живота извън Земята

Свързани новини

15.07.2026 12:27

Учени откриха „захар“ в междузвездното пространство – нова следа към произхода на живота извън Земята

Видян 264 пъти | Коментари 0
Гласували 0 рейтинг: 0.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

Астрономи откриха сложна органична молекула, подобна на захар, в облак от газ и прах между звездите в Млечния път. Откритието е направено с радиотелескопи в Испания и е публикувано в научното списание Nature Astronomy.


Молекулата еритрулоза е засечена в огромен междузвезден облак близо до центъра на галактиката. Според учените тя е сред най-сложните захароподобни молекули, откривани в космоса, и показва, че основни химически съставки за живота могат да се образуват още преди появата на планети.


Изследователите подчертават, че това не е доказателство за извънземен живот, но откритието подсилва теорията, че градивните елементи на живота могат да са широко разпространени във Вселената и да са попаднали върху млади планети чрез космически прах и комети.


Откритието дава нови аргументи в търсенето на живот извън Земята, защото показва, че химията, необходима за появата на биологични процеси, не е уникална за нашата планета.


Кирил Пламенов


 



Етикети
, , , , , , , ,
Добави в:

Facebook facebook.com

19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 19 юли 21:00ч.

В страната на светците и грешниците (2023)

Режисьор: Робърт Лоренц
В ролите: Лиъм Нийсън

виц на деня

По улицата върви блондинка. Едната и гърда изскочила от блузата. Всички ахкат и охкат, и само един полицай намира в себе си мъжество да й каже:

- Госпожо, защо сте в такъв вид на обществено място!?

Тя си поглежда гърдата и възкликва:

- Ужас! Забравила съм си детето в автобуса!

към хороскоп хороскоп

телец

Спокойната увереност ще Ви помогне да се справите успешно с всяка задача

Спокойната увереност ще Ви помогне да се справите

Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки