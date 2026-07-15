Учени откриха „захар“ в междузвездното пространство – нова следа към произхода на живота извън Земята

Астрономи откриха сложна органична молекула, подобна на захар, в облак от газ и прах между звездите в Млечния път. Откритието е направено с радиотелескопи в Испания и е публикувано в научното списание Nature Astronomy.
Молекулата еритрулоза е засечена в огромен междузвезден облак близо до центъра на галактиката. Според учените тя е сред най-сложните захароподобни молекули, откривани в космоса, и показва, че основни химически съставки за живота могат да се образуват още преди появата на планети.
Изследователите подчертават, че това не е доказателство за извънземен живот, но откритието подсилва теорията, че градивните елементи на живота могат да са широко разпространени във Вселената и да са попаднали върху млади планети чрез космически прах и комети.
Откритието дава нови аргументи в търсенето на живот извън Земята, защото показва, че химията, необходима за появата на биологични процеси, не е уникална за нашата планета.
Кирил Пламенов
19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
Потребителските цени в България са ...
бТВ Синема 19 юли 21:00ч.
Режисьор: Робърт Лоренц
В ролите: Лиъм Нийсън
По улицата върви блондинка. Едната и гърда изскочила от блузата. Всички ахкат и охкат, и само един полицай намира в себе си мъжество да й каже:
- Госпожо, защо сте в такъв вид на обществено място!?
Тя си поглежда гърдата и възкликва:
- Ужас! Забравила съм си детето в автобуса!
Спокойната увереност ще Ви помогне да се справите