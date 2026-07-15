Бюджетът за 2026 г. е смел, но не и безразсъден, не се поддава на страх и изкушение: Гълъб Донев

Бюджетът за 2026 г. е смел, но не и безразсъден, заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев при представянето на първо четене на законопроекта за държавния бюджет за тази година пред народните представители. В пленарната зала на Народното събрание са премиерът Румен Радев и министри от кабинета.

В този бюджет, въпреки всички обвинения за липса на размах, всъщност има амбиция и смелост – смелост да представим състоянието на публичните финанси такова, каквото е, без трикове и фокуси, които създават погрешни очаквания, и амбиция да постигнем финансова дисциплина и стабилност чрез мерки, реформи и спиране на видимите „кранчета“ и невидимите „течове“, през които изтичат обществените пари, заяви Донев. Този бюджет не се поддава нито на страха, нито на изкушението да бъдат изопачавани реалностите, добави финансовият министър.

В този смисъл това е смел бюджет, който назовава нещата с истинските им имена, и не се бои да започне да ги променя, каза Гълъб Донев. „Но нека подчертая – това е е смел бюджет, но не и безразсъден. Ние няма да се поддаваме на лицемерните призиви за решителност, не защото ни е страх, а защото няма да допуснем цената на безразсъдната политика да бъде платена от милионите български граждани“, заяви той. Този бюджет е важната и първа стъпка към стабилност, предвидимост и бюджетен баланс, каза Донев.

Той посочи, че проектобюджетът понася най-сериозна критика заради размера на заложения дефицита, но този свръхдефицит има своя предистория. По думите му, бюджетите от 2024 г. са страдали от скрит дефицит.

Донев коментира, че 5,7% не е дефицитът на настоящето правителство, а бюджетният дефицит, който е израз на натрупаните дефицити в управлението на публичните финанси в последните години.

Кирил Пламенов