Украински дрон уби 7 цивилни в автобус Москва–Крим

Няколко души са били ранени при ...

Най-малко седем души са загинали, а още 11 са ранени при украински удар с дрон по пътнически автобус в Донецката народна република (ДНР), съобщи местният губернатор Денис Пушилин. Автобусът, който е пътувал между Москва и кримския град Симферопол, е бил атакуван в град Енакиево в западната част на ДНР, написа Пушилин в публикация в Telegram в сряда сутринта.

„Украинските фашисти извършиха още един акт на безпрецедентна, нечовешка агресия“, заяви губернаторът.

Пушилин изрази съболезнования към роднините и близките на загиналите и пожела бързо възстановяване на ранените, които, по думите му, получават цялата необходима медицинска помощ.

Руският Следствен комитет съобщи, че е образувано дело за тероризъм във връзка с атаката срещу автобуса.

Русия е била засегната от нова масирана украинска атака с дронове през нощта, като са били свалени 345 безпилотни апарата над различни части на страната, съобщи Министерството на отбраната. Прехватите са извършени над Москва, Ленинградска, Белгородска, Брянска, Воронежка, Калужка, Курска, Новгородска, Орловска, Псковска, Ростовска, Смоленска, Тверска, Тулска и Краснодарска област, както и над Крим и Азовско море, посочва ведомството.

Няколко души са ранени и има щети по инфраструктурата при украински атаки с дронове над Санкт Петербург в деня на откриването на 29-ия Международен икономически форум в Санкт Петербург (SPIEF), съобщи местният губернатор Александър Беглов.

Най-малко 59 безпилотни апарата са били свалени от противовъздушната отбрана над Ленинградска област, съобщи губернаторът Александър Дрозденко. Ленинградска област обгражда Санкт Петербург, който има статут на федерален град.

В Санкт Петербург е обявена тревога за дронове, като летище Пулково временно е спряло полетите.

SPIEF 2026, често наричан „руският Давос“ заради статута му на основно глобално икономическо събитие в страната, се провежда между 3 и 6 юни. Тази година форумът ще събере около 20 000 бизнесмени, политици и обществени фигури от над 100 държави. Руският президент Владимир Путин трябва да говори пред участниците в петък.

Москва по-рано предупреди, че ще извършва „систематични и последователни удари“ по военната инфраструктура на Украйна, включително съоръжения за производство на дронове, командни пунктове и „центрове за вземане на решения“, в отговор на „терористичните атаки“ на Киев, включително тази в Луганската народна република на 22 май.

Украинските сили удариха общежитие в град Старобелск с няколко вълни от атаки с дронове късно през нощта, докато студентите са спели, като са убити 21 души, предимно тийнейджърки, и са ранени 70 други.

Руският президент Владимир Путин заяви в понеделник, че украинското ръководство е отворило „нова глава в своята престъпна верига“ с атаката срещу Старобелск, добавяйки, че отговорните ще понесат „заслужено и неизбежно наказание“.

Във вторник руските сили са извършили още една мащабна ракетно-дронова атака срещу Украйна, като са били поразени отбранителни индустриални обекти в Киев, части от Запорожка и Херсонска област, които все още са под украински контрол, както и в Днепропетровска, Полтавска, Хмелницка и Сумска област, според руското Министерство на отбраната.

Пламен Валентинов