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22.07.2026 17:00

Огромно изгнило дърво падна близо до СУ

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Огромно изгнило дърво се разцепи и падна близо до Софийския университет.


При инцидента няма пострадали хора.


Източник: БТА



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Режисьор: Ханс Петер Моланд
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Тя го вижда да си стяга куфарите и пита:

- Какво значи това?

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Тя:

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