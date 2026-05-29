Взривяват любовницата на президента в Булгартабак - роман с уникален пърформанс за премиерата

Журналистка е любовница на президента Талев в средата на втория му мандат, но тя е отстранена с атентат - взрив избухва в колата й, когато я запалва. Така започва премиерният роман на Георги Тенев, който издателство Колибри представи с уникален пърформанс в своята къща на книгите Каза Либри на ул. Цар Асен в сърцето на София.


Гостите преминаха на три нива през загадъчни мизансцени.


Най-близо до входа, на партера, зад червени завеси, малко като в интериор от Туин Пийкси, заобиколен от асистенки и гримьорки, с насочени към него прожектори, актьорът Петър Дочев - водещ от бТВ след 9,30 всяка делнична сутрин, посрещаше седнал с по мафиотски елегантен имидж и с вперен син поглед всеки, закупил книгата.


След кратък разговор, му поставяше таен знак на определено място в томчето.


Гостите продължаваха оттам към подземния етаж, където полугола девойка с кожа, изписана с отделни изречения, лежеше върху нещо като болнична кушетка.


А на най-горния етаж в импровизиран лекарски кабинет доктор в бяла престилка и неговата медицинска сестра посрещаха гостите и им даваха грижливо сгънати бележки, поставяни на определена страница в книгата.


Преминалите през изпитанията се спасяваха в приятния вътрешен двор между къщата на книгите и кооперацията откъм улицата и коментираха случилото се на чаша вино.


Книгата, която е 11-и роман на автора, познат и като лице от БНТ и мъж на Евгения Атанасова, е политико-криминално-мафиотски трилър за българската действителност.


 


Борис Ангелов 


 



