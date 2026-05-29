Защо не българин, а чех взе €120М от Евроджакпот и как олигарсите убиха Тотото при служебния Гюров

Като една от мерките в борбата за честни избори - шегуваме се, служебният кабинет на Андрей Гюров смени борда на тотото, а това стана дни преди насроченото за април подписване на договора на БСТ с Евроджапот, който беше спрян. Затова във вторник чех, а не българин спечели 120 000 000 евро джакпота от тази лотария, обединяваща 19 държави на Стария континент. Тя се тегли 2 пъти в седмицата, като минималния джакпот е 17 000 000 евро. Цената на залога е колкото за едва превалилото 1,5 милиона евро наше 6 от 49.

В ЧИЙ ИНТЕРЕС Е СПИРАНЕТО НА ДОГОВОРА С ЕВРОДЖАКПОТ ОТ КАБИНЕТА ГЮРОВ? НА ХАЗАРТНИТЕ ОЛИГАРСИ, КОИТО ЩЯХА ДА ИЗГУБЯТ ОГРОМНА ЧАСТ ОТ БИЗНЕСА СИ, КОЙТО САМО МИНАЛАТА ГОДИНА ПО ДАННИ НА НАП Е НАПРАВИЛ 66 МИЛИАРДА ЛЕВА ОБОРОТ. НЯКОИ ОТ ТЕЗИ ХОРА ПОДКРЕПИХА ФИНАНСОВО И СЪС СТОТНИЦИ ППДБ ЗА ПРОТЕСТИТЕ. НЕ БЕШЕ СЛУЧАЙНО, ЧЕ ТЕ СПРЯХА С ЛОБИРАНЕ И КОНЦЕСИОНИРАНЕТО НА ТОТОТО, КОЕТО ЩЕШЕ ДА ГО НАПРАВИ МНОГО ПО-КОНКУРЕНТНО, ДА ВДИГНЕ ДЖАКПОТА, ДА ДАВА ПО-СПРАВЕДЛИВО ПЕЧАЛБИТЕ - КАК НЕ МАМЯТ СЕГА ОБЯСНЯВАМЕ ПО-ДОЛУ, КАКТО И НА БАЗА ПО-ГОЛЕМИТЕ ПРИХОДИ ДА ОТДЕЛЯ И ПЪТИ ПОВЕЧЕ ПАРИ ЗА СПОРТА У НАС, КОЙТО СЕ ФИНАНСИРА ОСНОВНО ОТ ТОТОТО.

Освен, че са пъти под 17 милиона евро, джакпотите от нашето тото се изплащат по странен начин - дават 150 000 евро в началото и по максимум 25 000 евро на месец след това. ВНИМАНИЕ! Парите ви не се наследяват - държавата ви краде, ако не доживеете изплащането на сумата. Представете си, когато тя стигне 5 милиона евро, какъвто джакпот имахме неотдавна, колко години биха ви я цедили. И това никак не е случайно - статистиката показва, че джакпотите печелят два типа хора - новодошли в системата, или пък хора с повече от 25-30 години "стаж" като залагащи в игрите на щастието. В огромната си част тези хора са над 50-годишни. Ето такъв цинизъм!

Откога Тотото постъпва така несправедливо с играчите? Това стана, след като през януари 2020 г. Васил Божков да излети за Дубай и да приключи неговата конкурентна лотария, то изплащаше пълни суми. После, когато конкуренцията отпадна, започна да се цигани. В момента то не дава дори 10% от парите, ако спечелите джакпота от 6 от 49 в този тираж.

