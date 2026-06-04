Зов за помощ: Бъдеще за Мартина

24-годишно момиче, което е пълен сирак, има шанс за трансплантация на бъбрек в Беларус. За целта са необходими 60 000 евро.
Банкова сметка: BG63UBBS80021471444310
ВИЖ ВИДЕО: https://www.facebook.com/reel/963247326522962
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бТВ Синема 07 юни 21:00ч.
Режисьор: Рон Хауърд
В ролите: Килиън Мърфи Матю Джой Том Холанд Томъс Никерсон
По улицата върви блондинка. Едната и гърда изскочила от блузата. Всички ахкат и охкат, и само един полицай намира в себе си мъжество да й каже:
- Госпожо, защо сте в такъв вид на обществено място!?
Тя си поглежда гърдата и възкликва:
- Ужас! Забравила съм си детето в автобуса!