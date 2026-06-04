  
04.06.2026 16:06

Зов за помощ: Бъдеще за Мартина

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24-годишно момиче, което е пълен сирак, има шанс за трансплантация на бъбрек в Беларус. За целта са необходими 60 000 евро. 


Банкова сметка: BG63UBBS80021471444310  


ВИЖ ВИДЕО: https://www.facebook.com/reel/963247326522962



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- Госпожо, защо сте в такъв вид на обществено място!?

Тя си поглежда гърдата и възкликва:

- Ужас! Забравила съм си детето в автобуса!

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Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки