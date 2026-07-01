  
30.06.2026 23:06

Франция мощно изкукурига на този стадион: СМЯХ

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Франция мощно изкукурига на този стадион: СМЯХ


Иво Ангелов - Мексикото, БНТ 


б.р. Франция завърши мача, започнал с бисера на шефа на спорта на държавната тв, с "класическото" 3:0 срещу Швеция, като 2 от головете бяха на Мбапе, изравнил броя попадения на Меси на този шампионат и останал 1 зад него във вечната ранглиста на световните първенства 



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виц на деня

Блондинка опитва да постъпи на работа в полицията.

Възрастният шеф в полицията я поглежда и пита:

- Ще ви задам няколко въпроса. Колко е две по две?

- Ъъъъ, четири.

- Добре. Корен квадратен от 100?

- Ами, десет!

- Отлично. Кой е убил Ботев?

Блондинката замълчава.

- Не знам, - накрая казала тя.

- Добре, помислете и елате утре

Блондинката се обажда на приятелка. Тя я пита:

- Взеха ли те на работа?

- Не само, че ме взеха, но вече ми поръчаха и разследване на убийство!

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