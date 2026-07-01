Франция мощно изкукурига на този стадион: СМЯХ
Иво Ангелов - Мексикото, БНТ
б.р. Франция завърши мача, започнал с бисера на шефа на спорта на държавната тв, с "класическото" 3:0 срещу Швеция, като 2 от головете бяха на Мбапе, изравнил броя попадения на Меси на този шампионат и останал 1 зад него във вечната ранглиста на световните първенства
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бТВ Синема 03 юли 21:00ч.
Режисьор: Карл Ринш
В ролите: Актьорски състав Киану Рийвс Кай Хироюки Санада Оиши Йошио Таданобу Асано Kozukenosuke Kira Ринко Кикучи Witch
Блондинка опитва да постъпи на работа в полицията.
Възрастният шеф в полицията я поглежда и пита:
- Ще ви задам няколко въпроса. Колко е две по две?
- Ъъъъ, четири.
- Добре. Корен квадратен от 100?
- Ами, десет!
- Отлично. Кой е убил Ботев?
Блондинката замълчава.
- Не знам, - накрая казала тя.
- Добре, помислете и елате утре
Блондинката се обажда на приятелка. Тя я пита:
- Взеха ли те на работа?
- Не само, че ме взеха, но вече ми поръчаха и разследване на убийство!
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