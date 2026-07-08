Джокович пречупи Оже-Алиасим след най-дългия четвъртфинал в историята на Уимбълдън

Новак Джокович удължи рекордната си серия от полуфинали на "Уимбълдън" до осем, след като надделя над поставения под номер 3 Феликс Оже-Алиасим със 7:6(10), 3:6, 6:3, 6:7(4), 7:6(4) в мач, продължил 5 часа и 15 минути. Това стана най-дългият четвъртфинал в историята на Уимбълдън

Кирил Пламенов