Джокович пречупи Оже-Алиасим след най-дългия четвъртфинал в историята на Уимбълдън

Новак Джокович удължи рекордната си серия от полуфинали на "Уимбълдън" до осем, след като надделя над поставения под номер 3 Феликс Оже-Алиасим със 7:6(10), 3:6, 6:3, 6:7(4), 7:6(4) в мач, продължил 5 часа и 15 минути. Това стана най-дългият четвъртфинал в историята на Уимбълдън
Кирил Пламенов
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бТВ Синема 12 юли 21:00ч.
Режисьор: Волфганг Петерсен
В ролите: Даян Лейн Кристина Котър Уилям Фиктнър David 'Sully' Sullivan Джордж Клуни Капитан Били Тайн Марк Уолбърг Боби Шатфорд
Съвет към мъжете:
- Ако попаднете на остров, населен само с жени и поискат да ви убият - поискайте си едно предсмъртно желание. Да ви убие най-грозната. Така ще доживеете до дълбоки старини.
Вниманието към емоционалните нюанси ще Ви помогне да