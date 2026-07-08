  
Джокович пречупи Коболи след най-дългия четвъртфинал в историята на Уимбълдън

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08.07.2026 10:30

Джокович пречупи Оже-Алиасим след най-дългия четвъртфинал в историята на Уимбълдън

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Новак Джокович удължи рекордната си серия от полуфинали на "Уимбълдън" до осем, след като надделя над поставения под номер 3 Феликс Оже-Алиасим със 7:6(10), 3:6, 6:3, 6:7(4), 7:6(4) в мач, продължил 5 часа и 15 минути. Това стана най-дългият четвъртфинал в историята на Уимбълдън


Кирил Пламенов 


 



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Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки