Уайлд кард сензацията Артър Фери изхвърли Григор Димитров и е на четвъртфинал

Британецът Артър Фери, участващ с „уайлд кард“, победи Григор Димитров в драматичен петсетов мач и продължи приказното си представяне, като за първи път в кариерата си се класира за четвъртфинал на турнир от Големия шлем.

Артър Фери – Григор Димитров 7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 7:6 (9:7).

Кирил Пламенов