Уайлд кард сензацията Артър Фери изхвърли Григор Димитров и е на четвъртфинал

Британецът Артър Фери, участващ с „уайлд кард“, победи Григор Димитров в драматичен петсетов мач и продължи приказното си представяне, като за първи път в кариерата си се класира за четвъртфинал на турнир от Големия шлем.
Артър Фери – Григор Димитров 7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 7:6 (9:7).
Кирил Пламенов
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Британецът Артър Фери, участващ с „уайлд ...
бТВ Синема 12 юли 21:00ч.
Режисьор: Волфганг Петерсен
В ролите: Даян Лейн Кристина Котър Уилям Фиктнър David 'Sully' Sullivan Джордж Клуни Капитан Били Тайн Марк Уолбърг Боби Шатфорд