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06.07.2026 22:27

Уайлд кард сензацията Артър Фери изхвърли Григор Димитров и е на четвъртфинал

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Британецът Артър Фери, участващ с „уайлд кард“, победи Григор Димитров в драматичен петсетов мач и продължи приказното си представяне, като за първи път в кариерата си се класира за четвъртфинал на турнир от Големия шлем.


Артър Фери – Григор Димитров 7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 7:6 (9:7)


Кирил Пламенов


 


 


 



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