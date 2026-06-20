  
Канада с първа победа на футболния Мондиал 2026

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19.06.2026 09:56

Хеттрик на Дейвид донесе на Канада историческо 6:0 над Катар

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Канада разгроми Катар с 6:0 във Ванкувър и на практика си осигури място в елиминационната фаза на Световното първенство по футбол. Герой за домакините бе Джонатан Дейвид, който реализира хеттрик.


Канадците доминираха през целия мач, а задачата им бе улеснена от двата червени картона за Катар. Хомам Ахмед беше изгонен в 33-тата минута, а през втората част Асим Мадибо също напусна преждевременно терена, оставяйки отбора си с девет души.


Кайл Ларин откри резултата в 16-ата минута, а Дейвид се разписа два пъти до почивката за аванс от 3:0. След паузата Нейтън Салиба покачи на 4:0, последва автогол на Мохамед Манай, а в добавеното време Дейвид оформи хеттрика си за крайното 6:0.


С победата Канада събра 4 точки и временно оглави група 2, като е много близо до класиране за 1/16-финалите. Швейцария също има 4 точки, докато Босна и Херцеговина и Катар са с по 1.


Класиране в група 2:


  1. Канада – 4 т. (7:1)
  2. Швейцария – 4 т. (5:2)
  3. Босна и Херцеговина – 1 т. (2:5)
  4. Катар – 1 т. (1:7)

Кирил Пламенов

 



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