Хеттрик на Дейвид донесе на Канада историческо 6:0 над Катар

Канада разгроми Катар с 6:0 във Ванкувър и на практика си осигури място в елиминационната фаза на Световното първенство по футбол. Герой за домакините бе Джонатан Дейвид, който реализира хеттрик.

Канадците доминираха през целия мач, а задачата им бе улеснена от двата червени картона за Катар. Хомам Ахмед беше изгонен в 33-тата минута, а през втората част Асим Мадибо също напусна преждевременно терена, оставяйки отбора си с девет души.

Кайл Ларин откри резултата в 16-ата минута, а Дейвид се разписа два пъти до почивката за аванс от 3:0. След паузата Нейтън Салиба покачи на 4:0, последва автогол на Мохамед Манай, а в добавеното време Дейвид оформи хеттрика си за крайното 6:0.

С победата Канада събра 4 точки и временно оглави група 2, като е много близо до класиране за 1/16-финалите. Швейцария също има 4 точки, докато Босна и Херцеговина и Катар са с по 1.

Класиране в група 2: