Аржентина би с 3:2 след равностоен мач с Египет: Резултат на деня

Аржентина победи трудно Египет и се класира за четвъртфиналите на световното първенство по футбол с 3:2 в напрегнат и труден мач, в който успя да вземе нещата в свои ръце едва в последните 19 минути, в които вкара 3-те си попадения и удържа на ръбче. С триумфален гол във втората минута на добавеното време, което достигна 12 минути. Отбелязваме, че при сходни ситуации беше отменено попадение на африканците, но беше зачетено на южноамериканците.
За първи път на този Мондиал БНТ имаше силен и атрактивен коментар, благодарение на Бюлнет Мюмюнов.
Пламен Веселинов
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