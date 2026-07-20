  
Феран Торес: Този гол принадлежи на всички 47 милиона испанци

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20.07.2026 10:18

Феран Торес: Този гол принадлежи на всички 47 милиона испанци

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„Този гол принадлежи на всички 47 милиона испанци, не на мен. Така е било писано да стане.“ С тези думи Феран Торес посвети победното си попадение във финала на Световното първенство на всички свои сънародници, след като донесе титлата на Испания с гол в 106-ата минута за успеха с 1:0 над Аржентина.


Нападателят на Барселона призна, че напрежението е било огромно заради присъствието на Лионел Меси в състава на Аржентина, но подчерта, че испанците не са спрели да вярват в победата.


„По време на цялото първенство ме критикуваха, но съдбата е написана в звездите. Благодаря на Господ, че ми даде силите да продължа“, заяви още Торес след спечелената световна титла.


Кирил Пламенов


 



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