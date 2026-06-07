Годините и мястото в ранглистата са просто числа, важното е да вдъхновявам децата: Григор Димитров пред 19 минути

Григор Димитров и Пощенска банка са набори - тази година стават на 35, така че взаимният им дар, който е и подарък за всички нас е PostBank Tennis Gala тази вечер. В Арена 8888 в София българският топтенисист за всички времена излиза срещу своя гръцки съперник и приятел Стефанос Циципас. С него обаче едва ли ще има бурен купон след мача, както след галата с Джокович, тъй като, както Гришо обяснява, имат ранни полети в събота сутрин. Какво още каза той като блиц в отговорп на въпроси на 19 минути:

Какво идва за Вас след тениса?

Хм, мисля по този въпрос, имам идеи, но не и точно планиране, защото съм свикнал да давам 100% от себе си за това, което правя. А аз все още се състезавам. Годините и местата в световната ранглиста са само числа, важното за мен и по принцип и с тази тенис гала е да вдъхновявам децата, младите хора да се движат, да спортуват и - разбира се - да играят тенис.

Тоест, бъдещето не го виждате като кариера в Холивуд например след толкова много снимки, клипове и кампании?

Хаха. Мисля да играя, докато чувствам, че мога да го правя и ми доставя удоволствие, докато ми позволява и тялото, и се радва душата... На първо място бъдещето ми ще бъде свързано със спорта, с моята фондация, с която не само пращаме деца например в академията Муртаоглу, където аз самият съм бил. Ние обикаляме и по училищата, за да ги възпитаваме как да живеят здравословно, да спортуват. На мен например не е имало кой да ми предаде важни уроци, които сега аз мога да дам, защото много малък започнах в АТР-тура и съм се учил в движение. Мечтая също, ако можем един ден, да направим национален тенис център, едно място, където децата да идват и да се развиват. Ние имаме голяма тенис-история - сестрите Малееви, сега аз, тези, които идват след мен. В личен план, както и написах като автограф преди галата, се вдъхновявам от семейството и това също е в бъдещето ми след тениса.

Борис Ангелов