Голът на Кабрал срещу Аржентина беше избран за най-красив на Световното първенство

Попадението на национала на Кабо Верде Кабрал срещу Аржентина беше избрано за най-красив гол на Световното първенство, съобщиха от ФИФА.
Футболистът се разписа в 103-ата минута на драматичния осминафинал и изравни резултата на 2:2, връщайки надеждите на своя тим за продължаване напред.
Въпреки късното попадение, Кабо Верде не успя да поднесе сензация и загуби с 2:3 след продължения, а Аржентина се класира за четвъртфиналите.
Видеото с отличеното попадение беше публикувано от ФИФА, която определи гола на Кабрал за №1 на Мондиал 2026.
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