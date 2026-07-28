Голът на Кабрал срещу Аржентина беше избран за най-красив на Световното първенство

Националният отбор на Испания ще трябва ...

Попадението на национала на Кабо Верде Кабрал срещу Аржентина беше избрано за най-красив гол на Световното първенство, съобщиха от ФИФА.

Футболистът се разписа в 103-ата минута на драматичния осминафинал и изравни резултата на 2:2, връщайки надеждите на своя тим за продължаване напред.

Въпреки късното попадение, Кабо Верде не успя да поднесе сензация и загуби с 2:3 след продължения, а Аржентина се класира за четвъртфиналите.

Видеото с отличеното попадение беше публикувано от ФИФА, която определи гола на Кабрал за №1 на Мондиал 2026.