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03.07.2026 00:07

Гришо стигна 3-тия кръг на Уимбълдън

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Григор Димитров постигна изненадваща победа с 3 на 1 сета срещу 15-ия поставен в схемата, където той е непоставен и влязъл с уайлд-карт, на любимия си турнир Уимбълдън.


Българинът ще излезе в третия кръг срещу италианеца Беретини и вече почти сигурно ще се завърне в Топ 100 на АТР.



 


Пламен Веселинов 


 



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