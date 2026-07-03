Гришо стигна 3-тия кръг на Уимбълдън

Григор Димитров постигна изненадваща победа с 3 на 1 сета срещу 15-ия поставен в схемата, където той е непоставен и влязъл с уайлд-карт, на любимия си турнир Уимбълдън.
Българинът ще излезе в третия кръг срещу италианеца Беретини и вече почти сигурно ще се завърне в Топ 100 на АТР.
Пламен Веселинов
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бТВ Синема 03 юли 21:00ч.
Режисьор: Карл Ринш
В ролите: Актьорски състав Киану Рийвс Кай Хироюки Санада Оиши Йошио Таданобу Асано Kozukenosuke Kira Ринко Кикучи Witch
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