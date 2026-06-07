Григор Димитров ще играе в основната схема на Уимбълдън. Това разкри пред „Тенискафе“ мениджърът на първата ни ракета, Георги Стоименов. Трикратният полуфиналист от Големия шлем е получил „уайлд кард“ за основната схема на турнира, който ще се проведе от 29 юни до 12 юли.

Това е отлична новина за Димитров, тъй като конкуренцията за поканите на Шампионата е доста сериозна. Очевидно обаче организаторите са решили, че бившият №3 и тази година заслужава да играе в основната схема на Уимбълдън – нещо напълно логично предвид изявите му през годините, включително и миналия сезон.

Тогава Димитров бе съвсем близо до една от най-големите победи в кариерата си, след като на осминафинала водеше с два сета срещу световния №1 Яник Синер. Съдбата обаче обърна гръб на първата ни ракета и той получи сериозна контузия, заради която бе извън игра в продължение на няколко месеца.

Тази седмица Димитров ще играе на Challenger 75 турнира в Дъблин, след което ще се отправи към Испания за ATP 250 надпреварата в Майорка (21-27 юни).

Кирил Пламенов