  
Испания е световен шампион по футбол

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20.07.2026 01:03

Испания е световният шампион по футбол

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Испания спечели Световното първенство по футбол през 2026 г., след като победи защитаващия титлата си отбор на Аржентина с 1:0 след продължения във финала в Ню Джърси.


Герой за „Ла Фурия“ стана влезлият като резерва Феран Торес, който отбеляза решаващото попадение в 106-ата минута. Аржентина завърши срещата с десет души, след като Енцо Фернандес получи втори жълт картон в края на редовното време.


Испанците контролираха по-голямата част от двубоя и не позволиха на съперника да отправи точен удар през редовните 90 минути. Вратарят на Аржентина Емилиано Мартинес направи няколко важни спасявания, но не успя да предотврати гола на Торес в продълженията.


Това е втора световна титла за Испания след триумфа на Мондиал 2010 в Южна Африка. Страната стана и първата, която едновременно държи световните титли при мъжете и при жените.


Финалът сложи край на първото световно първенство с участието на 48 отбора. На турнира в САЩ, Канада и Мексико бяха изиграни рекордните 104 мача и отбелязани общо 308 гола.


Снимка: Ройтерс


Кирил Пламенов



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