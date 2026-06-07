Откриха обновено общежитието на Спортното училище Ген.Стойчев

Днес с огромна радост и нескрита гордост откриваме нашето новообновено общежитие. Упоритите усилия, безотказната вяра и непреклонността днес се увенчават в празничност. Благодарим на Министерство на младежта и спорта и СО Район Младост, че заедно извървяхме трудния път в името на това възпитаниците ни да имат по-добра среда и да бъдат спокойни, за да следват мечтите си!
Борис Борисов, директор
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бТВ Синема 07 юни 21:00ч.
Режисьор: Рон Хауърд
В ролите: Килиън Мърфи Матю Джой Том Холанд Томъс Никерсон
Във Фейсбук:
- Здравейте група! Пия билката шафран, но не знам за какво помага
Коментар:
- И аз пия ракия - без да знам за какво помага...от 36 години, най-редовно без да пропускам вечер...