Откриха обновено общежитието на Спортното училище Ген.Стойчев

Днес с огромна радост и нескрита гордост откриваме нашето новообновено общежитие. Упоритите усилия, безотказната вяра и непреклонността днес се увенчават в празничност. Благодарим на Министерство на младежта и спорта и СО Район Младост, че заедно извървяхме трудния път в името на това възпитаниците ни да имат по-добра среда и да бъдат спокойни, за да следват мечтите си!

Борис Борисов, директор