Саръбоюков постигна историческа победа в Диамантената лига

Първа победа за България при мъжете в историята на Диамантена лига! Със страхотен последен опит Божидар Саръбоюков спечели скока на дължина в Рим (Италия).

Бронзовият медалист от световното първенство в зала заемаше третата позиция преди последното си излизане в сектора, но с 8.26 м изпревари с 2 см олимпийския шампион Милтиадис Тентоглу (Гърция), който остана втори с 8.24, постигнати също в шестия опит. Трети се нареди Хорхе Оделин (Куба) с 8.18 м.

Серията на Божидар - 8.13, 8.00, 7.98, 7.98, 7.96, 8.26.

За Саръбоюков това беше трето участие в старт от Диамантената лига през настоящия сезон. Българинът започна кампанията си в Китай, където зае второ място в Шанхай с 8.07 м, а след това се нареди трети в Сямън с 8.29.

Това обаче не е всичко в календара на таланта от Харманли. Той има и още 3 потвърдени участия в Диамантената лига – на 10 юли в Монте Карло, на 21 август в Лозана и на 27 август в Цюрих. Между тях българската звезда в световната лека атлетика ще се състезава и в още няколко силни международни турнира.

Родната публика също ще има възможност да се порадва на изявите на атлет №1 на България. Към момента той планира участие на Националния шампионат, който ще се проведе на 25 и 26 юли.

С националния екип възпитаникът на Димитър Карамфилов трябва да стартира на Балканския шампионат (20 и 21 юни), както и на най-важния старт през сезона – европейското първенство в Бирмингам, което ще се проведе между 10 и 16 август.

21-годишният Саръбоюков завърши зимния сезон като №2 в световната ранглиста в скока на дължина с 8,45 м. Той взе 3 национални титли, като освен в коронната си дисциплина, триумфира в скока на височина и в тройния скок. Последва и световният бронз в Торун.

Кирил Пламенов