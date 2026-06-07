Сестри Стоеви отпаднаха на четвъртфиналите в Сидни

Сестрите Габриела и Стефани Стоеви допуснаха поражение на четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон от категория Супер 500 в Сидни (Австралия) с награден фонд 500 хиляди долара, предаде БНР.
Европейските шампионки, които са номер 3 в основната схема, отстъпиха пред петите поставени Рейчъл Алеся Роуз и Феби Сетианингрум (Индонезия) с 15:21, 12:21 за 42 минути.
Стефани и Габриела Стоеви водеха с 14:11 в първия гейм, след което съперничките им направиха серия от 10:1 и обърнаха резултата.
Във втората част българките изостанаха с 9:16 и не успяха да наваксат, приключвайки участието си в надпреварата.
Кирил Пламенов
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