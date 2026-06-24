Скалони след 2:0 над Австрия: Никой не е очаквал да бъде лесно

Селекционерът на националния отбор на Аржентина по футбол Лионел Скалони призна, че световните шампиони са имали сериозни трудности при победата с 2:0 над Австрия във втория кръг в група "J" на Мондиал 2026. Лионел Меси пропусна дузпа в началото, но след това се разписа два пъти в края на двете полувремена, с което стана водещ реализотар на световни първенства с 18 попадения, а южноамериканците оглавиха еднолично класирането в групата с пълен актив от 6 точки.

"Беше труден мач срещу силен и добре организиран съперник. Доволни сме от победата и всички се радваме за рекорда на Меси. Австрийците ни пресираха високо и се движеха много. Не мисля, че пропуснатата дузпа ни повлия. И след това през повечето време контролирахме игровите действия, създадохме някои ситуации, но не успяхме да ги реализираме. Просто трябваше да останем спокойни и да изчакаме своя шанс", коментира аржентинският наставник.

"Не смятам, че имаше голяма разлика в представянето си в сравнение с първия мач срещу Алжир (б.а. победа с 3:0). Просто австрийците играят в по-силни клубни отбори и са по-добре подготвени физически, заради което ни затрудниха повече. Имаше моменти, в които страдахме, не успявахме да овладеем топката, но точно в тези трудни мигове се показахме като отбор. Никой не е мислил, че ще бъде лесно. На световно първенство всеки иска да се представи максимално добре срещу фаворитите", допълни той.

„Скалони коментира и шансовете на Аржентина да защити титлата си. "На световно първенство ролята на фаворит няма толкова голямо значение. Има други елементи от играта, нивото на физическа кондиция, емоциите в определени ситуации, които оказват по-голямо влияние. Има доста отбори, които могат да вземат купата, но смятам, че един от големите ще триумфира в края. Ние сме сред тях, един от претендентите. Ще бъде трудно срещу всеки един от останалите, но и за тях ще бъде трудно срещу нас", каза Скалони.

Кирил Пламенов

Снимка: Ройтерс