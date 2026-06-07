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17.06.2026 09:49

С исторически хеттрик Меси изравни рекорда на Клозе на световни първенства

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Франция стартира участието си на Световното първенство с победа над Сенегал с 3:1. Килиан Мбапе реализира две от попаденията, с които стана най-резултатният играч в историята на френския национален отбор с общо 58 гола.


Норвегия постигна голям успех в първата си поява на световни първенства от 28 години насам с 4:1 срещу Ирак.


Кулминацията на изминалата нощ обаче беше играта на Лионел Меси в мача на Аржентина срещу Алжир. Геният от Росарио отбеляза исторически хеттрик, с който изравни рекорда на Мирослав Клозе от 16 гола на световни първенства.


Кирил Пламенов       



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