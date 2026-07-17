Словенецът Славко Винчич ще свири финала на Мондиала

Словенецът Славко Винчич ще ръководи финала на Световното първенство по футбол между Испания и Аржентина, съобщи ФИФА. Двубоят е в неделя от 22:00 часа българско време в Ню Джърси. Негови помощници ще бъдат сънародниците му Томаж Кланчник и Андраж Ковачич, а четвърти съдия е Адам Махадмех от Йордания. ВАР съдиите ще бъдат обявени допълнително.
За 46-годишния Винчич това ще бъде най-престижният мач в кариерата му. Той вече е ръководил финала на Шампионската лига през 2024 г. и финала на Лига Европа през 2022 г. На Мондиал 2026 досега свири три срещи, а на Световното първенство в Катар през 2022 г. ръководи двубоя Аржентина – Саудитска Арабия. През 2024 г. беше съдия и на полуфинала на Евро 2024 между Испания и Франция.
Мачът за третото място между Франция и Англия ще бъде поверен на венецуелеца Хес
Кирил Пламенов
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